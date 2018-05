3000 Zeeuwen geen donor meer na nieuwe donorwet

Op 13 februari heeft de Eerste Kamer de nieuwe donorwet aangenomen. Sinds die datum hebben iets meer dan 1000 Zeeuwen 'ja' geantwoord op de vraag of ze orgaandonor willen zijn.

Donorregistratie (foto: ANP )

Als iemand voor de wetswijziging geen keuze vastlegde rond orgaandonatie was hij geen donor. Met de nieuwe wet is dat andersom. Met de wet wil de overheid dat iedereen zijn keuze vastlegt. Dat zou een verklaring kunnen zijn dat er sinds de wet drie keer zoveel Zeeuwen 'nee' hebben ingevuld dan 'ja' omdat niets invullen ook een ja betekent.



Sinds 13 februari hebben 3053 Zeeuwen een 'nee' laten registreren of hun keuze in 'nee' veranderd. Het 'ja-kamp' heeft er 1015 Zeeuwen bij gekregen. De meeste geregistreerden maken wel zelf de beslissing, want het aantal mensen dat de keuze bij de nabestaanden laat stijgt minder snel. 340 Zeeuwen hebben sinds de wetswijzing als keuze laten vastleggen dat een nabestaande voor hen mag beslissen.

Gestage stijging

Het totale aantal geregistreerde keuzes loopt gestaag op in Zeeland. Per 1 februari hadden 139.538 Zeeuwen hun keuze doorgegeven. Per 1 mei zijn dat er 142.761. Op die peildatum staan 82.013 mensen in Zeeland als donor geregistreerd. 45.988 Zeeuwen willen geen organen afstaan na hun dood en 14.760 Zeeuwen laten de keuze bij hun nabestaanden.