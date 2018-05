Geborrel in de wc en ondergelopen straten, Zeeuwen klagen over wateroverlast

De Kloetingenaar vervolgt: "WC's borrelen dan ook, al zijn deze nog niet overgelopen. Wij wonen nog geen jaar op deze plek, maar de situatie heeft zich al enkele keren voorgedaan."

Op de onderstaande kaart (te bekijken op de website van AHN) is de kerk in het midden goed te zien. Hoe blauwer hoe lager op die plek het maaiveld ligt.

Hoogteverschillen in Kloetinge (foto: AHN)

In samenwerking met de andere regionale omroepen en de NOS heeft Omroep Zeeland een online oproep gedaan aan iedereen om de klachten te melden. In heel Nederland leverde dat 1737 meldingen op, variërend van 'tamelijk ernstig' tot 'ik word er wanhopig van'. De situatie lijkt in Zeeland iets ernstiger, omdat er uit onze provincie 47 van dergelijke klachten zijn gekomen, en dat is meer dan verwacht mag worden op basis van ons inwonertal.

Klachten in Zeeland wijken af

De Zeeuwse klachten wijken af van de Nederlandse klachten. Weliswaar is ook hier de melding 'straat staat blank' het vaakst genoteerd, maar minder dan in de rest van ons land. Daarentegen klagen de Zeeuwen veel vaker dan hun landgenoten elders dat ze geborrel in de WC horen en/of zien.

Onderstaand de klachten, in percentages.

Een Middelburger die zijn kelder niet meer gebruikt: "Iedere avond lopen enkele delen van de straat over met rioleringswater, bij hevige regen staan grote delen van de straat onderwater, maar ook onze kelder die we nu eigenlijk maar niet gebruiken. We hebben een waterpomp standaard aan staan in de kelder."

Een andere Middelburger: "Al meerdere keren overlast gehad. Ik heb samen met de buren een put aangesloten op het riool zodat het water uit de tuinen en de brandgang goed weg zou kunnen lopen, maar nog steeds wateroverlast bij flinke regenbuien."

Beschuldigende vinger

Méér dan eens wordt de beschuldigende vinger uitgestoken uitgestoken naar het gemeentebestuur. "Onze riolering is aangesloten op klein zijstraatje. Hadden ons huis op de duinweg moeten aansluiten", schrijft een inwoner van de gemeente Veere, "de gemeente had geen zin om de duinweg open te maken denk ik. Bij elke hevige regenbui kunnen we niet douchen, niet naar toilet. Ben dat echt beu. Het zit in ons eigen huis, zegt gemeente....jaja".

In Hulst, wordt ook geklaagd: "Langs mijn huis en tuin loopt een brandgang. ongeveer halverwege zit een rioolput. Die wordt nooit schoongemaakt, behalve door mijzelf. Gezien mijn leeftijd zou ik graag zien dat de gemeente dit zou doen."

Vervanging wordt steeds uitgesteld

"De gemeente stelt de vervanging van het riool steeds uit. Terwijl de gemeente in veel omliggende straten wel zaken aanpakt. In de straat waar ik woon loopt een hoofdriool. De belofte om binnen vijf jaar actie te ondernemen was in 2012", schrijft een Vlissinger. Een stadgenoot meldt een ander verhaal: "De gemeente heeft flink geïnvesteerd in pompen om het overtollige rioolwater weg te pompen enkel staan die nooit aan of te laat. Het zou beter zijn als ze dat beter in de gaten zouden houden."