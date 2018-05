Stagiair Kloetinge wil als bondscoach naar het WK

Kuyateh is trainer van Gamtel FC, de koploper in de hoogste divisie van Gambia. Daar kwam hij enkele maanden geleden in gesprek met Heijnsdijk, die voor zijn werk in het Afrikaanse land was. "Daar trof ik een hele ambitieuze trainer", vertelt de voorzitter van de businessclub van Kloetinge. "We kwamen aan de praat en Saul vertelde me dat hij graag bondscoach wil worden en dat hij een buitenlandse stage moest lopen." Zo is het balletje gaan rollen. Heijnsdijk vindt het belangrijk dat Kloetinge zich ook op maatschappelijk gebied profileert en regelde dat Kuyateh bij de Bevelandse club stage kon lopen. Daarnaast werd via technisch manager Kees Zwamborn contact gelegd met NAC Breda en zo kon de Afrikaanse voetbaltrainer ook bij een Betaald Voetbal Organisatie (BVO) een aantal dagen meekijken met de jeugdtrainers.

Dankbaar

Kuyateh kijkt zijn ogen uit in Nederland. "Ik ben John en Kees heel dankbaar voor deze kans. Ik wil mezelf graag ontwikkelen en op tactisch gebied sterker worden." Afgelopen zaterdag werd de aanstaande bondscoach van Gambia bijgespijkerd door trainer Marcel Lourens van Kloetinge.

Saul Kuyateh op de bank bij Kloetinge. Rechts naast hem staat hoofdtrainer Marcel Lourens (foto: Omroep Zeeland)

Met Kuyateh op de bank walste Kloetinge over Nieuw Lekkerland heen (5-0). De trainer was dan ook onder de indruk van het spel van de club. "Ze spelen heel goed en snel. Ik was verrast toen ze me vertelden dat Kloetinge een amateurclub is. Ik denk dat ze het niveau hebben om veel hoger te spelen."

Voetbal in Gambia

De kennis die Kuyateh opdoet in Nederland wil hij overbrengen in zijn eigen land. "Het voetbal in Gambia is moeilijk te vergelijken met het voetbal hier. Er zijn wel veel talenten, maar het ontbreekt aan faciliteiten. Daarnaast beginnen kinderen in mijn land veel later met voetballen dan kinderen hier.

Ik wil zo snel mogelijk als bondscoach van Gambia naar het WK" Saul Kuyateh

Als trainer van de grootste club van Gambia heeft Kuyateh al naam gemaakt in zijn land. "Hij is een held daar", heeft Heijnsdijk gemerkt. "Op dit moment is het assistent-trainer van het nationale team onder 23 jaar, maar als zijn proflicentie binnen is wil Kuyateh de bondscoach worden van de A-selectie van zijn land. En dan is het volgende doel niet moeilijk te bedenken. "Ik wil zo snel mogelijk als bondscoach van Gambia naar het WK", zegt hij ambitieus. "Ik denk dat het kan. Er zijn steeds meer Gambiaanse voetballers die in Europa gaan spelen. Bakery Jatta van HSV en Modou Barrow van Swansea City zijn op dit moment de bekendsten."

Kuyateh met de spelers van Kloetinge in de kleedkamer (foto: Omroep Zeeland)

Zijn verblijf in Nederland bevalt Kuyateh ook goed, omdat hij van het voetbal houdt dat hier wordt gespeeld. "Ik ben een aanvallende coach. Ik laat mijn team in de competitie ook altijd aanvallend spelen. Op zoek naar zoveel mogelijk goals." Wat dat betreft viel de aanstaande bondscoach zaterdag in Kloetinge met zijn neus in de boter.