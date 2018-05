Deel dit artikel:











Zeeland Wordt Wakker: wateroverlast, orgaandonoren en een bondscoach

Goedemorgen. Het is maandag 7 mei, en dit is het nieuws in Zeeland.

Wateroverlast in Yerseke in de zomer van 2016 (foto: Omroep Zeeland) Wateroverlast Er is geen Zeeuwse gemeente die met de handen over elkaar zit als het om wateroverlast gaat. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Omroep Zeeland, de andere regionale omroepen en de NOS. Uit een enquête blijkt dat alle gemeenten bezig zijn of plannen hebben om wateroverlast en rioolproblematiek aan te pakken. Lees ook: Geborrel in de wc en ondergelopen straten, Zeeuwen klagen over wateroverlast Donorregistratie (foto: ANP ) Meer dan 3000 Zeeuwen hebben sinds 13 februari aangegeven geen orgaandonor te willen zijn of hebben hun keuze aangepast naar 'nee'. Dat blijkt uit cijfers van het Donorregister. Lees ook: 3000 Zeeuwen geen donor meer na nieuwe donorwet Saul Kuyateh wil bondscoach worden van Gambia. Hij was deze week op stage bij Kloetinge. (foto: Omroep Zeeland) Gambia Een toekomstig bondscoach die stage komt lopen bij zaterdag eersteklasser Kloetinge. Het klinkt onwaarschijnlijk, maar toch is het zo. Lees ook: Stagiair Kloetinge wil als bondscoach naar het WK Strand bij Domburg (foto: Anne-Marie van Iersel) Weer Wederom een zonovergoten en warme dag met een zwakke tot matige oosten- en vanmiddag aan zee noordoostenwind en maxima van maxima van 25 tot 27 graden.