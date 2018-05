Zeeuws condoleanceregister voor schrijfster Renate Dorrestein in Middelburg

Middelburg is de enige plek in Zeeland waar het condoleanceregister getekend kan worden. Bij het register liggen haar boeken, staat een foto van de schrijfster en ligt een gedicht geschreven door het 12-jarige buurmeisje van Dorrestein.

In het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker vertelde Drukkerij-medewerkster Monique Eskens dat ze het speciaal vindt dat Dorrestein heeft gekozen voor de boekhandel in Middelburg als plek voor het condoleanceregister.

Zeeuws condoleanceregister voor schrijfster Renate Dorrestein

Als schrijfster debuteerde Dorrestein in 1983 met het boek Buitenstaanders. In 1993 ontving Dorrestein de Annie Romeinprijs haar hele werk. Verder kreeg ze voor Een sterke man een nominatie voor de Libris Literatuur Prijs, en een nominatie voor de publieksprijs van dagblad Trouw voor Een hart van steen. In 2002 werd Zonder genade genomineerd voor de AKO Literatuurprijs. Daarnaast kreeg ze ook nog twee internationale nominaties. Veel van haar boeken zijn vertaald. In veertien landen (o.a. de VS en Japan) zijn romans van Dorrestein verschenen.