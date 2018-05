Plons! Deze Zeeuwse buitenzwembaden zijn vandaag open

In Kapelle, Heinkenszand, Serooskerke, Kruiningen, Sint-Maartensdijk, Wissenkerke en Kloosterzande kan vandaag worden gezwommen. Opvallend is dat vooral de zwembaden in Zeeuws-Vlaanderen nog niet open zijn. De buitenzwembaden van Axel, Sas van Gent, Koewacht, Aardenburg, Zaamslag, Terneuzen en Hulst blijven vandaag nog dicht. Zwembad De Vliegende Vaart in Terneuzen zal woensdagmiddag wel open gaan.

Zwembad Arnemuiden

In Arnemuiden willen ze ook niet liever dan zo snel mogelijk open, maar dat wordt nog tegen gehouden door de gemeente. Middelburg wil het zwembad namelijk sluiten, maar die beslissing is na veel protest nog niet genomen.