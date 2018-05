We hebben er niet veel, maar ze zijn wel erg succesvol

In vergelijking met andere provincies, hebben we een stuk minder webwinkels. Drenthe bijvoorbeeld, heeft er dubbel zo veel.

Ga met de muis over de staven. Dan zie je ook het aantal webwinkels per 1000 inwoners. Ook dan heeft onze provincie veel minder dan je zou verwachten. Flevoland heeft veruit de meeste webwinkels per 1000 inwoners.

Volgens Jaap Walhout van internetbureau Nedbase is het helemaal niet erg dat we er niet zo veel hebben. "In aantal is het minder, maar we zijn als Zeeuwen vaak wel erg succesvol. Ook zijn we gevarieerd. Van kleding tot drogisterij en van kralen tot vis."

Een greep uit een aantal succesvolle Zeeuwse webwinkels (foto: Omroep Zeeland)

Waarom hebben we er zo weinig?

Je zou denken dat we in Zeeland minder webwinkels hebben, omdat we minder inwoners hebben. Maar als je de cijfers en inwoners vergelijkt, blijkt ook dat we daar onderaan hangen. Walhout heeft daar wel een verklaring voor. "Wij zijn wat voorzichtiger. We springen niet meteen bovenop hypes. We denken goed na voordat we iets doen en stippelen ook een plan uit voor de toekomst. Als we het doen, willen we het goed doen", zegt hij.

