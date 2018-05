Française gered uit toilet in Zierikzee

Het openbare toilet aan de Scheldestraat in Zierikzee, waar de vrouw vastzat. (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de gemeente Schouwen-Duiveland is het een ongelukkig toeval geweest. Het toilet is redelijk nieuw en het slot haperde gisteren voor het eerst. Hoe dat komt is niet bekend. De gemeente hing uit voorzorg een briefje op, maar de Française die in het toilet vast kwam te zitten kon dat niet lezen, er stond namelijk alleen in het Nederlands uitgelegd wat er aan de hand was.

Uit voorzorg op slot

De dame heeft waarschijnlijk maximaal een halfuur vast gezeten en was niet in paniek, aldus de gemeente. Om meer incidenten te voorkomen is het toilet uit voorzorg gesloten. De gemeente zou een briefje ophangen in drie talen: Nederlands, Duits en Frans. Dat hing er vanochtend nog niet.