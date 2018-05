Tbs met dwangverpleging voor man die medebewoner Emergis neerstak

Bij een steekpartij in Oostburg is een gewonde gevallen (foto: HV Zeeland)

Bij de steekpartij raakte een medebewoner ernstig gewond, maar hij overleefde de aanval. De dader zei in de rechtbank er spijt van te hebben dat hij zijn medebewoner in levensgevaar heeft gebracht. Vanwege de ernst van de verwondingen werd de man beschuldigd van poging tot doodslag.

De dader gaf aan al jaren geterroriseerd te worden door het slachtoffer. De gebeurtenissen op de dag van de steekpartij waren 'de druppel die de emmer deed overlopen'. Volgens de rechter is tbs met dwangverpleging nodig omdat de man een gevaar is voor de samenleving.

De man wilde niet meewerken aan een van de onderzoeken, omdat hij geen tbs met dwangverpleging opgelegd wilde krijgen. Daardoor kon een psychiater zijn onderzoek niet volledig afronden. Ondanks het verschil tussen het advies van de psychiater en de psycholoog - de psycholoog adviseerde tbs met dwangverpleging, de psychiater zag ook alternatieven zoals plaatsing in psychiatrisch ziekenhuis of tbs met voorwaarden - was de rechter van mening dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het gedrag van de man.

Hij hoeft niet naar het Pieter Baan Centrum. Hij is ontoerekeningsvatbaar verklaard en krijgt tbs met dwangverpleging. Daarnaast moet de man ook een schadevergoeding van ruim 3400 euro betalen aan het slachtoffer.

Niet de enige steekpartij bij Emergis

Het was niet de enige steekpartij die vorig jaar plaatsvond binnen een beschermde woonvorm van Emergis. Eind oktober vorig jaar stak een vrouw in Middelburg haar mannelijke medebewoner neer, waarna hij overleed. Emergis kondigde daarna aan de eigen werkwijze nog eens tegen het licht te houden om te bepalen of dit soort incidenten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Lees ook: