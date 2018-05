Kans op prijs voor piratenboek dat zich afspeelt in Zeeuws-Vlaanderen (foto: Wil Immink)

De prijs wordt niet toegekend door een vakjury, maar uitgereikt op basis van de stemmen van de lezers tussen de 12 en 16 jaar oud. Het werk van Ruggenberg speelt begin 17e eeuw en gaat onder meer over het beleg van Sluis door Prins Maurits in de tachtigjarige oorlog. Dit verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Ruggenberg maakte het op basis van verhalen en documenten uit de zeventiende eeuw.

Op 6 juni wordt de winnaar bekend.