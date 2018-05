'Badminton is veel meer dan alleen een campingsport'

Virgil Soeroredjo is de trainer van SVNB. Hij deed zelf namens Suriname mee aan de Olympische en is in Zeeland terecht gekomen, omdat zijn vriendin hier vandaan komt. Soeroredjo traint Jan-Jaap richting zijn battle en vertelt over zijn carrière en het badminton in het algemeen. "Dit is veel meer dan alleen een campingsport. Het is een ontzettend snelle sport, waarin heel veel dingen aan de orde komen." Voorzitter Igor Diepstraten beaamt het, maar vindt dat zijn vereniging er niet alleen is voor mensen die competitie willen spelen. "Ook voor badmintonners op recreatief niveau staan wij open. Wij zijn een gezellige vereniging, maar hebben ook de ambitie om nog iets hoger te gaan spelen."

Onze Club op bezoek bij SVNB in Kamperland (foto: Omroep Zeeland)

Mirthe van Dijk is één van de topspeelsters die in Kamperland rondlopen. Zij laat de verschillende materialen zien die badmintonners gebruiken en legt de regels van de sport uit. Jeugdspelers Eva Rijken en Femke Hoogstrate laten hun beste skills zien.

Ook tafeltennis

Bij SVNB wordt niet alleen maar badminton gespeeld. Tafeltennissers zijn er ook lid. Rick van Alphen is penningmeester van de hele vereniging en zelf tafeltennisser. "Ook wij kunnen nog wel wat leden gebruiken", zegt Van Alphen.

SVNB heeft naast badmintonners ook tafeltennissers als leden (foto: Omroep Zeeland)

Onze Club wordt iedere zondag uitgezonden bij Omroep Zeeland op televisie. De uitzending begint om 18.10 uur en wordt ieder halfuur herhaald. Op www.omroepzeeland.nl/onzeclub zijn alle afleveringen terug te kijken.