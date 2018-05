Deel dit artikel:











Lood in de bodem bij speelterrein Veere

Op het speelterrein van Kinderopvang Walcheren aan de Kerkstraat in Veere is lood in de bodem gevonden. Het gaat om een dermate grote hoeveelheid dat de gemeente op het speelterrein kunstgras heeft neergelegd, om te voorkomen dat kinderen rechtstreeks in contact komen met de bodem.

Wipkip (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland) De ouders van de kinderen zijn op de hoogte gebracht van de uitslag van het onderzoek. Tijdens een informatieavond kunnen ze morgen met al hun vragen terecht bij medewerkers van de gemeente, GGD en Kinderopvang. Lood is niet goed voor onze gezondheid. Vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor lood. Lood kan een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Hoe minder lood kinderen binnen krijgen, hoe beter. Ook tijdens de zwangerschap kan het ongeboren kind worden blootgesteld aan lood via de moeder. (Bron: GGD Zeeland) Over definitieve maatregelen wordt komende tijd nog overlegd. Voorlopig blijft het nog bij kunstgras op onverharde delen van het terrein en bij het advies om goed handen te wassen na het buitenspelen.