Zeeuwse bedrijven willen partners mariniers aan werk helpen

Zeeuwse bedrijven en instellingen willen een mobiliteitscentrum opzetten om partners van mariniers te ondersteunen bij het vinden van een baan in Zeeland. Dat zeggen ruim zeventig Zeeuwse bedrijven en instanties in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de brief willen de Zeeuwse vertegenwoordigers de Tweede Kamer ervan overtuigen dat de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen moet verhuizen. Op 17 mei praten Kamerleden over de kwestie met een afvaardiging van het Korps Mariniers. Vanuit de mariniers is er de laatste maanden veel kritiek op de verhuizing naar Vlissingen. Vooral voor de partners van de mariniers zou er te weinig werk zijn in Zeeland, zouden er te weinig voorzieningen zijn en de Zeeuwse woningmarkt zou niet aantrekkelijk zijn. Zeeuwen moeten mariniers wegwijs maken Een mobiliteitscentrum moet de mariniers overtuigen. Gemeenten, werkgeversservicepunten, UWV, vakbonden, Provincie Zeeland, uitzendbureau's en werkgeversorganisaties slaan de handen ineen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Hoe ze dat gaan doen, wordt in de brief niet vermeld. Wel staat er dat een beroep wordt gedaan op de Zeeuwen om de mariniers en hun gezinnen wegwijs te maken in Zeeland. Lees ook: Tientallen bedrijven ondertekenen mariniers-brief