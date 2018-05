Gewone viswinkels zijn er genoeg in Yerseke, dus doet Christiaan het anders

Het idee voor een webwinkel kwam van zijn nicht en neef. Zeven jaar geleden zijn zij ermee begonnen. "Zij hebben een ander bedrijf en daardoor werd het lastiger te combineren. Toen heb ik het zo'n vier geleden overgenomen", zegt van der Poel. Want gewone viswinkels waren er in zijn woonplaats Yerseke al genoeg.

Ik dacht dat het niet zo moeilijk was, een webwinkel in verse vis. Maar dat viel toch tegen. " Christiaan van der Poel - eigenaar online viswinkel

In het begin heeft hij veel zwarte sneeuw gezien. "Ik dacht dat het niet zo moeilijk was, maar dat viel tegen. Je loopt tegen een heleboel dingen aan waar je niet op berekend bent. Je moet bijvoorbeeld een goede transporteur hebben. Je kunt zelf de vis wel vers gaan halen, maar als het vervolgens bij de post niet goed gaat, dan word jij erop aangekeken", zegt hij.

Op de bestellijst stond vandaag onder meer langoustine (foto: Omroep Zeeland)

Hij haalt de vis per bestelling op bij vissers of leveranciers in de buurt. Eén voor één gaat hij ze langs om alle producten op te halen. Daar pakt hij het ook in en dan gaat het op de post. "Daarmee weet ik zeker dat de vis dagvers is. Alles komt van Yerseke. Hier zitten alle groothandels, mosselkwekers en kreeftenvissers. Ik heb alles binnen handbereik en dat is één van de voorwaarden om die garantie te kunnen geven."

Hij verstuurt de vis samen met ijselementen in tempex-dozen, waarin de vis koel blijft. Die dozen gaan op de post en worden binnen 48 uur door de transporteur bij de mensen thuis afgeleverd.

In onze provincie hebben we weinig webwinkels ten opzichte van de rest van het land. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, zijn er 530 webwinkels die in Zeeland ingeschreven staan. Ook al hebben we er niet veel, degene die we hebben zijn vaak wel succesvol.

Van der Poel heeft vooral veel van doen met mensen van buiten Zeeland. Hij krijgt bestellingen uit heel het land. Tijdens het kreeften- of oesterseizoen ook veel vanuit België. "Als je een goede viswinkel in de buurt hebt, bestel je niet zo snel bij mij. Maar als je er kilometers voor moet rijden, dan is dit voor veel mensen een oplossing", zegt hij.

