Koikarpers hebben last van het warme weer; zo help je vissen in jouw vijver

''De karpers krijgen last van parasieten. Dan gaan ze springen of ze schuren langs de randen.'' Dat komt volgens Van Dommelen omdat de parasieten sneller aan de temperatuurwisselingen gewend zijn dan de koikarpers. ''De koi's komen uit hun winterrust. Dan is hun stofwisseling grotendeels stil komen te liggen, hun hartslag is laag en ze hebben maanden niet gegeten. Hun weerstand is daardoor ook minder.'' En dan grijpen de parasieten hun kans.

Eigen medicijn

Gelukkig is er wel wat aan de parasieten te doen. ''Door met een glasplaatje langs de huid te strijken en dat met een microscoop te bekijken, kan je ontdekken of de koikarper last heeft van parasieten. En zo ja, van welke.'' Dat is van belang. ''Je hebt vijf, zes soorten parasieten die we veel bij karpers zien'', legt Floor van Dommelen uit. ''Die hebben elk een 'eigen' medicijn dat tegen ze werkt.''

Koi karpers hebben last van de wisselingen in temperatuur (foto: Omroep Zeeland)

Parasol boven de vijver

Maar voorkomen, is beter dan genezen. Voor de mensen met een karpervijver in de tuin, heeft Floor van Dommelen een tip. ''Als het ineens warmer wordt, zet dan een parasol boven de vijver zodat er wat schaduw op het water valt. Dan wordt het minder snel warm.'' Zeker als je een ondiepe vijver hebt, is dit van groot belang. ''Anders heb je zo een uitbraak van parasieten'', zegt Van Dommelen.

Littekens

Als je er te laat mee bent, heb je een probleem. ''Hij zal er niet meteen aan doodgaan als je er een paar weken mee wacht, maar er komen wel grote gaten in de koi. Die gaan na behandeling ook wel weer dicht maar het blijven littekens. De schubben komen niet meer terug. Je moet er snel bij zijn, wil je de vis mooi houden.'' En daar heb je toch een koikarper voor.