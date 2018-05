Genieten in het openluchtzwembad

's Middags, vlak voordat de basisscholen uit gingen, waren er ongeveer zestig mensen komen zwemmen. "Er komen altijd verschillende groepjes", zegt Maerevoet. "In de ochtend veel ouderen die een zwemclubje vormen, maar er komen ook scholenklassen of families."

Baantjes zwemmen

Tientallen mensen zijn in het zwembad baantjes aan het trekken. "Heerlijk is dit", zegt een mevrouw in het zwembad. "Van mij had het zwembad al veel eerder open mogen gaan. Dan had ik in de meivakantie mijn kinderen kunnen meenemen. Nu zijn we naar een overdekt zwembad gegaan."

Veel mensen die komen zwemmen hebben van tevoren al een abonnement gekocht bij de gemeente. Zo kunnen ze vaak zwemmen. "Ik kom hier gemiddeld vier keer per week als De Honte open is", zegt een meneer die net uit het zwembad komt. "Als je dan vroeg in de ochtend komt, zijn de kinderen nog op school en kun je rustig je baantjes trekken."

Openlucht zwembad De Honte weer geopend

Lees ook: