Wielrenner Tolhoek maakt rentree in VS

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

Tolhoek reed in februari zijn eerste en meteen ook laatste wedstrijdkilometers dit seizoen, in de Ronde van Abu Dhabi. Het was de bedoeling dat Tolhoek nu zou meerijden in de Giro d'Italia, maar dat kon door zijn blessure niet doorgaan. De blessure waarmee hij kampte was een zogenoemde runnersknee, waarbij een pees bij de knie ontstoken raakt