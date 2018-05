Motorrijder gewond in Tholen

Ongeluk Tholen 2 (foto: HV Zeeland)

Volgens getuigen kwam de motor uit de richting van Oud Vossemeer en de vrachtwagen uit de richting van Tholen. De vrachtwagen sloeg ter hoogte van de Welgelegen af en de motorrijder botste tegen de vrachtwagen aan.

Ambulance

Er is een ambulance ter plaatse geweest omdat de man klaagde over pijn in zijn nek en rug. Het slachtoffer is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen kon zijn weg vervolgen, de motor is weggesleept door een bergingsbedrijf.