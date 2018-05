Deel dit artikel:











Enorme rookpluim brand Bergen op Zoom ook te zien in Zeeland

De enorme rookpluim die is ontstaan bij een grote brand in Bergen op Zoom is ook te zien in grote delen van Zeeland. De Veiligheidsregio Zeeland heeft contact gehad met die in West- en Midden-Brabant. Daaruit is gebleken dat Zeeuwen in het oostelijke deel van onze provincie geen maatregelen hoeven te nemen.

Leeg pand De brand brak vanavond brand uit in een leeg pand op een industrieterrein aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom. Er is een traumahelikopter geland bij de brand, maar volgens hulpdiensten is er nog geen informatie over eventuele gewonden. De brandweer spuit water op nabije panden om te zorgen dat het vuur niet kan overslaan. Gigantische rookwolk

De rookwolk van de brand is honderden meters hoog en is ook ver buiten Brabant te zien, zo wordt gemeld op sociale media. Grote brand in Bergen op Zoom (foto: Omroep Zeeland)