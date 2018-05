Recron woedend: "We zijn gewoon genaaid"

Roompot Bruinisse (foto: Roompot)

Recron-voorzitter Ed Troost is duidelijk: "Ik voel me gewoon genaaid." Vanmiddag hoorde hij van de plannen om de toeristenbelasting te verhogen. "We hadden zelfs al afspraken gemaakt voor 2019. Die zijn nu op een ontzettend grove manier geschonden." Volgens Troost was er jarenlang goed overleg tussen de gemeente en Recron.

De mooiste van Europa

De toeristenbelasting wordt met 25 cent verhoogd naar 1,40. "Daarmee zijn we echt geen dure gemeente", verweert Robbert Lievense zich. "Met dat geld kunnen we alles doen om ons toekomstbestendig te maken." Lievense is fractievoorzitter van Leefbaar Schouwen-Duiveland en leidde de formatiegesprekken die hebben geleid tot het nieuwe college. "We zijn de mooiste gemeente van Europa en daar mag een prijskaartje aanhangen."

Robbert Lievense geeft toe dat de verhoging niet is besproken met Recron. "Dat hoeven we ook niet. We overleggen ook niet met dorpsraden als we de onroerend zaak-belasting willen verhogen. Dat doen we voor toeristen dus ook niet meer."

Ik heb hem vanmiddag al Napoleon genoemd. Ik hoop dat hij snel naar Elba vertrekt." Ed Troost van Recron

Troost is ook tegen het afschaffen van een vast bedrag aan toeristenbelasting voor mensen met een jaarplaats. Zij moeten ook per nacht gaan betalen. "Op camping Julianahoeve heb je ruim 1150 jaarplaatsen. Je moet je toch niet indenken dat zij elke avond allemaal naar de receptie komen om hun toeristenbelasting te betalen."

Over Robbert Lievense is hij duidelijk: "Ik heb hem vanmiddag al Napoleon genoemd. Ik hoop dat hij snel naar Elba vertrekt."

Andere plannen

In het nieuwe collegeprogramma wordt ook sociale werkvoorziening De Zuidhoek genoemd. De werknemers is de komende vier jaar een baangarantie toegezegd. Ook de inbreng van nieuwkomer Groenlinks is zichtbaar in de plannen. Zo wordt ingezet op een energieneutraal Schouwen-Duiveland in 2040 en wordt gekeken hoe woningen zo goed mogelijk geïsoleerd kunnen worden.