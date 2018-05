Zeeland wordt wakker: Recron, grote brand en Zeeuwse Top 40

Het strand bij Renesse (foto: Koos Siben)

Woede over toeristenbelasting

De Recron is woest over het plan van de gemeente Schouwen-Duiveland om de toeristenbelasting te verhogen. De belasting gaat met vijfentwintig cent per persoon per nacht omhoog. De Recron voelt zich genaaid, omdat het plan voor de brancheorganisatie uit de lucht komt vallen.

De rook was tot in Zeeland te zien (foto: Gerard Maas)

Enorme rookpluim

De enorme rookpluim die is ontstaan bij een grote brand in Bergen op Zoom is ook te zien in grote delen van Zeeland. De Veiligheidsregio Zeeland heeft contact gehad met die in West- en Midden-Brabant. Daaruit bleek dat Zeeuwen in het oostelijke deel van de provincie geen maatregelen hoefden te nemen.

Antwan Tolhoek (foto: Omroep Zeeland)

Rentree Tolhoek

Wielrenner Antwan Tolhoek maakt komend weekend zijn rentree in het peloton. De wielrenner uit Yerseke komt vanaf zondag uit in de Ronde van Californië, een wedstrijd uit de World Tour. Tolhoek stond de laatste maanden aan de kant met een knieblessure.

Zeeuwse Top 40 2016 (foto: Omroep Zeeland)

Top 40

Wie staat er dit jaar op nummer 1? Op dit moment is het vooral onderin de lijst spannend: het verschil tussen de nummers 35 en 55 is slechts een paar stemmen. Jouw stem voor de Zeeuwse Top 40 kan het verschil maken.

Zwembad2 (foto: OZ)

Warm weer

Het wordt weer een zonovergoten en warme meidag. De temperatuur komt vandaag uit op 25 tot lokaal 28 graden. Er waait daarbij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Op de stranden kan een zwak zeebriesje opsteken.