Nog één allerlaatste actie voor de Hedwigepolder

Fietsactie ontpoldering (foto: Omroep Zeeland)

Boegbeeld Magda de Feijter zegt dat de stichting Red Onze Polders blijft bestaan, maar de protesten tegen ontpoldering van de Hedwigepolder worden gestopt. "Alles is onteigend" zegt De Feijter. "Het ontpolderen gaat door, dus we zeggen: actievoeren heeft dan weinig zin meer."

Het had zin

Magda de Feijter is ervan overtuigd dat de vele acties in de afgelopen twaalf jaar wel degelijk zin hebben gehad. Ze wijst erop dat bij andere projecten zoals 't Zwin en Waterdunen onder druk van ontpolderacties anders werd gekeken en gedacht over natuurherstel in de Westerschelde. Alleen de Hertogin Hedwigepolder was niet te redden.....

Magda de Feijter van Red Onze Polders: geen acties meer voor Hedwigepolder:

Einde van een tijdperk

Op de allerlaatste bijeenkomst op 26 mei in Nieuw-Namen is er een wandel- en fietstocht door de polder, er zijn toespraken, en er zijn hapjes en drankjes en ijs. De verbranding van de spandoeken aan het eind van de middag is de afsluiting, en direct ook het einde van een tijdperk.

