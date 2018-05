Nieuw schoolgebouw geeft Schouwen-Duiveland kans voor nieuw onderwijs

Vanaf volgend jaar veranderen er twee dingen: in de mavo-, havo- en vwo-brugklassen krijgen de leerlingen in plaats van een uurtje klassikaal les van hun mentor, elke twee weken een persoonlijk gesprek. Om elkaar beter te leren kennen, leerdoelen te stellen, maar ook om te kijken wat goed en minder goed gaat. Op het vmbo (basis en kader) krijgen leerlingen les van minder verschillende docenten. De leraar natuurkunde gaat bijvoorbeeld ook biologie geven.

De middelbare school op Schouwen-Duiveland heeft al enige tijd te maken met een teruglopend leerlingenaantal. Dat komt door een krimpende bevolking, maar ook omdat kinderen op het eiland ervoor kiezen om in Goes naar school te gaan. "Het onderwijs dat wij nu aanbieden is goed, maar we hopen een extra stap te maken de komende jaren. Het kan altijd beter", zegt rector Peter van der Gaag.

Er komt een nieuw schoolgebouw, omdat de gemeente bereid was daar geld in te steken. "Daarop zijn wij in een sneltreinvaart gaan nadenken over vernieuwing van ons onderwijs. Er komen veel mogelijkheden bij, nu met de nieuwbouw, en daarop willen we als school inspelen. In de hoop natuurlijk dat straks niemand meer voor Goes kiest, maar alle kinderen van Schouwen-Duiveland op Schouwen-Duiveland hun middelbare schoolcarrière volgen", zegt de rector.

Een vijf voor Duits is ook een doel

De school gaat van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Dat betekent dat je als leerling je eigen doelen kunt stellen. Ben je goed in natuurkunde en wil je daar een acht voor halen? Dan ga je net zo lang door met de stof tot je dat bereikt hebt. Ben je niet zo goed in Duits? Maar wil je dat toch volgen? "Dan kan ook een vijf een doel zijn", zegt van der Gaag.

Hoe het nieuwe schoolgebouw er precies uit gaat zien is nog niet helemaal duidelijk. "De definitieve plannen hopen we voor de zomer te presenteren. Wat we in ieder geval krijgen zijn instructieruimtes met verschuifbare wanden, waardoor je een ruimte groter of kleiner kunt maken. De ouderwetse klaslokalen komen ook terug. En we gaan zorgen voor ruimtes waar je in alle rust kunt werken", zegt de rector.

Vanavond is er alvast een informatieavond over de plannen. Alle geinteresseerden zijn welkom.