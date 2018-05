Deel dit artikel:











Oppositie wil in heel Kapelle winkels open op zondag

De oppositiepartijen D66, Gemeentebelang en PvdA in Kapelle pleiten voor koopzondagen in de hele gemeente. Het voorstel van burgemeester en wethouders om in Wemeldinge toe te staan dat de winkels op zondagen open mogen vinden de partijen niet eerlijk voor winkeliers in de kern Kapelle.

Koopzondag (foto: OZ) In een gezamenlijke verklaring schrijven de drie partijen. "De drie fracties menen namelijk dat alle ondernemers in de gehele gemeente Kapelle van deze ruimere openstelling gebruik moeten kunnen maken." De winkeltijden staan vanavond op de agenda van de gemeenteraad in Kapelle. D66, Gemeentebelang en PvdA zullen eerst proberen het voorstel van het college van de agenda te halen zodat een nieuw en beter voorstel kan worden gelanceerd. Als dat niet lukt, willen de partijen met een amendement alsnog regelen dat alle ondernemers zelf mogen kiezen of ze de deuren willen openen.