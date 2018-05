DELTA Ride for the Roses: Wekom mariniers!

(foto: Omroep Zeeland)

Voorzitter Eddy Bogaert van de Ride schrijft in een brief dat de mariniers tijdens de tocht kunnen ervaren hoe de als stug bekend staande Zeeuwen echt zijn: vriendelijk en gastvrij. Bovendien krijgen de fietsers al rijdend een indruk hoe prachtig de provincie is.

DELTA Ride for the Roses wordt vanuit Goes op 9 juni gereden door Zuid-Beveland. Op 10 juni is Terneuzen de vertrekplaats. De opbrengst gaat dit jaar naar onderzoek naar hersenkanker.