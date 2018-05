Deel dit artikel:











Nieuw crematorium in Goes in bedrijf

Het nieuwe crematorium in Goes is sinds deze week in bedrijf. 'Het Zeeuwse Land' is daarmee het derde crematorium in Zeeland. Naar verwachting worden er zo'n zeshonderd crematies per jaar uitgevoerd in het gebouw dat pal aan de A58 ter hoogte van de afrit Goes-Zuid ligt.

Het nieuwe crematorium in Goes (foto: Dela) Het nieuwe crematorium is vooral bestemd voor inwoners van de Bevelanden. Die moeten nu nog naar Middelburg of Terneuzen voor een crematie. Uitvaartverzorger Dela spreekt van een kleinschalig crematorium met maximaal twee of drie uitvaarten per dag. Crematieoven zelf in gang zetten De ruimte waar de crematieoven staat is zo ingericht dat nabestaanden de overledene tot het eind kunnen begeleiden. Nabestaanden kunnen zelf de oven bedienen en zo de crematie in gang zetten. Cremeren populair Zeeuwen kiezen overigens minder vaak voor een crematie dan andere Nederlanders. Landelijk kiest ruim zestig procent van de mensen voor cremeren, in Zeeland is dat zo'n vijftig procent. Dat verschil heeft te maken met het feit dat in behoudende christelijke kringen begraven een sterke voorkeur heeft. Open dag Op zaterdag 26 mei is er een open dag waarbij bezoekers in het crematorium rond kunnen kijken. Lees ook: Zeeland krijgt derde crematorium

Populariteit cremeren blijft achter in Zeeland