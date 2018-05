Enorme rookpluim kwam door illegale sigarettenfabriek

Er werd met meerdere brandweerteams uit de regio geblust (foto: Omroep Zeeland)

Die 'leegstaande' loods aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom bleek minder leegstaand te zijn dan werd gedacht. Volgens de politie werden er in het bedrijfspand sigaretten gemaakt en verpakt.

Wel érg veel rook

De loods stond volledig in brand en daarbij ontstond wel érg veel rook voor een leegstaand bedrijfspand. De rookpluim was onder meer te zien vanuit Goes en Kapelle. Getuigen hebben bovendien tien tot vijftien mensen het pand zien verlaten toen de brand uitbrak.

Tussen de rokende en smeulende resten van de afgebrande loods werden vanmorgen tienduizenden pakken met sigaretten gevonden. Ook liggen tussen de brokstukken restanten van allerlei machines.

Geen gevaarlijke stoffen

De oorzaak van de brand is nog niet bekendgemaakt. In de rook zijn door de brandweer geen hoge concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten.

De rookpluim was tot ver in Zeeland te zien (foto: Gerard Maas)

De politie kan het pand vandaag nog niet in omdat het vuur nog smeult. Bij het onderzoek naar de illegale sigarettenfabriek wordt ook de FIOD betrokken. De politie hield de leegstaande loods al langer in de gaten. Er is op dit moment nog niemand aangehouden.

Vaker illegale sigarettenfabrieken

De laatste tijd worden vaker illegale sigarettenfabrieken gevonden. In Breda vond de FIOD in januari 17 miljoen illegale sigaretten en vorig jaar werden zeker vier sigarettenfabrieken opgerold.

