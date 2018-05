Twee verdachten opgepakt voor brandstichting in vijf auto's

Autobranden in Domburg en Westkapelle (foto: HVZeeland)

Na de branden bleek al snel dat het ging om brandstichting, maar lang bleef onduidelijk door wie. Tijdens een uitgebreid onderzoek kwam de politie uiteindelijk terecht bij de twee die maandag zijn aangehouden.

Niets te maken met drugscircuit

Het motief voor de brandstichtingen is nog niet bekend. De politie meldt wel met nadruk dat de gedupeerden van de autobranden niets met drugs of het drugscircuit te maken hebben. In Westkapelle ontstond eerder onrust toen de politie liet weten dat er mogelijk een verband was met het drugscircuit

Het onderzoek in deze zaak gaat nog verder.

Lees ook: