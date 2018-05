Verrassingsconcert van BLØF-zanger voor zijn huis in Middelburg

Het waren studenten van Sociale Technische Wetenschappen, uit Gent. Ze hadden zijn adres weten te achterhalen en trokken de stoute schoenen aan. En Jakobsen kon er wel om lachen. "Nou voor deze keer dan. Het waren dan ook tenslotte de eerste Belgische fans", schrijft hij op Facebook.

Eenmalig verrassingsoptreden

Hij voegt er wel uitdrukkelijk aan toe dat dit een eenmalig verrassingsoptreden was voor de vijf Belgen en voorbijgangers. Het is dus niet de bedoeling dat iedereen komt aankloppen voor een privéconcert. "Gelieve niet allemaal aan mijn deur komen voor een liedje of een knuffel. Dit was eenmalig", schrijft Jakobsen in een soort voetnoot onder zijn Facebookpost.

BLØF-zanger Paskal Jakobsen wil drukte in Zoutelande met eigen ogen bekijken (foto: BLØF)

Het is niet de eerste keer dat hij mensen vergast op een verrassingsoptreden. In maart zong hij het nummer ook al, op het strand van Zoutelande. Hij wilde toen naar eigen zeggen weleens met eigen ogen die drukte zien in het dorp door zijn nummer, waarover de laatste tijd zoveel bericht wordt.

Voorbijgangers liepen gewoon door

Maar toen had hij een wat minder aandachtig publiek, voorbijgangers liepen gewoon door. Waarschijnlijk waren dat Duitse toeristen die zich afvroegen wie daar nu de Nederlandstalige versie van Frankfurt oder aan het zingen was...

