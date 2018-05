Deel dit artikel:











Wietkwekerij ontdekt bij brand in flatwoning

In een flatwoning aan de Appelstraat in Goes is vandaag een kleine wietkwekerij gevonden. De kwekerij werd ontdekt toen de hulpdiensten binnenkwamen om een brandje te blussen.

Wietkwekerij ontdekt bij flatbrandje Goes (foto: HV Zeeland) Omwonenden hadden naar de meldkamer gebeld omdat ze een brandlucht hadden geroken. In de woning bleek inderdaad een brandje te woeden, en werden de wietplanten ontdekt. Het brandje was snel geblust. De kwekerij wordt geruimd. Er is nog niemand aangehouden.