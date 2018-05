Hiske (13): 'Ik durf nu sneller te zeggen dat ik ergens mee zit'

De proef is gestart met 25 leerlingen uit vijf verschillende brugklassen. Elke brugklas heeft al een mentor waar ze elke week klassikaal mee zitten. Daar komen nu individuele gesprekken bij. Per klas zijn vijf leerlingen uitgekozen om aan de proef mee te werken.

Leerlingen durven in een persoonlijk gesprek meer te vertellen. " docent en mentor Jacqueline Wierstra

Vijf docenten begeleiden nu vijf leerlingen uit hun eigen mentorklas met zogenoemde coachgesprekken. "We merken nu al dat leerlingen in een persoonlijk gesprek meer durven te vertellen. Maar we kijken ook naar het schoolwerk. De manier waarop ze bijvoorbeeld werken aan vakken die goed gaan, kunnen ze gebruiken voor de minder goede vakken. Of we leren ze om zelf hulp te vragen bij docenten. We lossen niks voor ze op, maar proberen in het gesprek ze zelf aan het werk te zetten", vertelt docent en mentor Jacqueline Wierstra.

Hiske van Dantzig is dertien en zit in de brugklas. Ze is één van de leerlingen die meedoet aan de proef. "Ik vind het fijn om die gesprekken te hebben. Je durft toch sneller iets tegen de leraar te zeggen dan in de klassikale mentorles. Ze heeft mij ook tips gegeven voor vakken waar ik niet zo goed in ben", zegt ze.

Leerlingen moet hun eigen doelen stellen

De middelbare school op Schouwen-Duiveland is bezig om het complete onderwijs te hervormen. "We gaan van taakgericht onderwijs naar doelgericht onderwijs. Je leert dus niet meer hoofdstuk 1 van geschiedenis, krijgt er een toets over en welk cijfer je ook haalt, je gaat door. We willen dat leerlingen zelf een doel stellen en dat op hun eigen tempo kunnen halen. Daarmee hopen we ze gemotiveerder te laten leren", zegt rector Peter van der Gaag.

Leerlingen op de gang van de Pieter Zeeman (foto: Omroep Zeeland)

​De hele onderwijshervorming neemt vijf jaar in beslag. Vanaf volgend jaar wordt de persoonlijke begeleiding ingevoerd bij alle brugklassen voor de mavo, havo en vwo. Leerlingen die vmbo basis of kader volgen krijgen vanaf volgend jaar minder verschillende docenten. Een leraar Nederlands gaat bijvoorbeeld nog een andere taal geven aan dezelfde klas en een leraar natuurkunde geeft dan ook biologie.

Lees ook: