Sluiskilbrug langer dicht vanwege spoedreparatie

Sluiskilbrug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen (foto: Chris Verkaart)

Het advies voor het autoverkeer is om de Sluiskiltunnel te pakken. Fietsers konden tot 22.00 uur over met het pontje van Sluiskil, maar dat is nu uit de vaart.

Aanvankelijk meldde Rijkswaterstaat via de gemeente Terneuzen dat de storing aan het begin van de avond verholpen zou zijn, later werd dat bijgesteld tot 22.00 uur. Nu is de verwachting dat de werken tot middernacht zullen duren.