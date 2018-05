Coalitie in Middelburg sluit akkoord

Stadskantoor in Middelburg vanaf het water (foto: Jan Berghout)

Over de inhoud wordt nog niets gezegd. Op dit moment wordt het programma financieel doorgerekend. Op maandag 14 mei wordt het voor het eerst gedeeld met de gemeenteraad, en vervolgens andere belangstellenden. Op 22 mei is er een extra raadsvergadering over het coalitieprogramma.

Als wethouders worden Cees Lodder (LPM), Johan Aalberts (CDA), Chris Simons (VVD) en Chris Dekker (SGP) naar voren geschoven. Volgens formateur Cees Lodder is er in het coalitieprogramma ook nog ruimte voor inbreng vanuit de andere partijen in de gemeenteraad van Middelburg.

Lees ook: