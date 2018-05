Deel dit artikel:











Twee autobranden in drie dagen, politie onderzoekt verband

De politie onderzoekt of er een verband is tussen twee autobranden in Vlissingen in drie dagen tijd. Afgelopen nacht ging de tweede auto in vlammen op in de Leeghwaterstraat en in de nacht naar zondag was er al een auto verwoest door brand bij de Hendrick Berckmanstraat.

Brandweerauto (foto: Omroep Zeeland) In beide gevallen gaat het mogelijk om brandstichting. Dat moet nog blijken uit sporenonderzoek aan de twee uitgebrande auto's. In beide gevallen zijn buurtbewoners ondervraagd, maar dat heeft nog geen verklaring voor de twee autobranden opgeleverd. Losse incidenten? In eerste instantie behandelt de politie de twee autobranden nog als losse incidenten. Als de twee zaken verbonden zijn, moet dat blijken uit het onderzoek door de afdeling Forensische Opsporing, laat de politie weten. Bij de brand in de Leeghwaterstraat is naast de uitgebrande auto ook de auto ernaast beschadigd geraakt door de hitte. De brandweer heeft die tweede auto met bluswater gekoeld om te voorkomen dat het vuur via die auto zou overslaan op de naastgelegen woning. Meegenomen voor verder onderzoek Bij de autobrand van afgelopen weekend bij de Hendrick Berckmanstraat stond de brandende auto niet in de buurt van andere voertuigen of gebouwen. Bij die brand kwam de eerste melding binnen om 03.20 uur. Bij de brand van afgelopen nacht werd het vuur rond 02.30 uur ontdekt. Beide auto's zijn voor verder onderzoek meegenomen door een bergingsbedrijf.