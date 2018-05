Extra busvervoer in Zeeuwse zomer

Gentse Feesten (foto: Omroep Zeeland)

De provincie Zeeland draagt maximaal drie ton bij aan het extra vervoer van Connexxion. Ook vorig jaar reed er een zomerbus op Schouwen-Duiveland en een bus van en naar Gent. Tijdens de Gentse Feesten van 13 tot en met 22 juli zullen er ook 's avonds laat bussen rijden.

Volgens provinciebestuurder Harry van der Maas is onder toeristen en eigen inwoners zeker vraag naar het extra vervoer in de zomermaanden. Informatie over tijden en lijnen is te vinden op de site van de Provincie Zeeland (PDF-file).