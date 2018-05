Deel dit artikel:











Voorbijrijdende scooterrijders stelen rugzak in Middelburg

In Middelburg is gistermiddag een 59-jarige Rotterdammer bestolen door twee jongens op een scooter. Hij liep rond 16.30 uur over de Koepoortlaan toen een scootertje kwam aanrijden met twee jongens erop. Een van hen rukte in het voorbijrijden de rugzak van de schouder van het slachtoffer, waarna ze er snel vandoor gingen in de richting van de Zuidsingel.

Politielogo op uniform agent (foto: Politie) In de zwarte rugzak zaten een laptop en een e-reader, maar ook wat persoonlijke spullen zoals een bril en wat kleding. Kort na de diefstal van de rugzak heeft de politie een Burgernetbericht verstuurd met daarin het signalement van de scooter en de jongens die erop zaten. Zwarte helm en grijs shirt Het gaat om een roodbruine scooter met rode handvatten aan het stuur. Een van de personen die op de scooter zat droeg een zwarte helm en een grijs shirt. Opvallend was dat ze na de straatroof de Koepoortlaan uitreden en afremden, voor ze met normale snelheid de Zuidsingel opreden. De Rotterdammer heeft aangifte gedaan van deze beroving. De politie onderzoekt de straatroof en is nu op zoek naar getuigen.