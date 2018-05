Nu al zwemmen? Koud en een boete van 230 euro

In Vlissingen waarschuwt de strandwacht om niet te onderschatten hoe koud het zeewater is. Ondanks het feit dat de buitentemperatuur hoog is, duurt het een stuk langer voor de watertemperatuur stijgt. "Het water is echt nog ijskoud", aldus strandwacht Albert Dijkstra. "Tien dagen geleden was het nog acht graden, inmiddels is het een beetje warmer, maar voor echt zwemmen in zee moet je nog even geduld hebben."

Kramp en onderkoelingsverschijnselen

Als je nu gaat zwemmen heb je kans op kramp of onderkoelingsverschijnselen. Een tip van de strandwacht: "Ga rustig de zee in zodat je kunt wennen aan de temperatuur van het water en ga er op tijd weer uit."

In Souburg springen kinderen van de draaibrug af in het Kanaal door Walcheren. De politie houdt ze in de gaten, want dat is hartstikke gevaarlijk. "Er is een paar jaar geleden iemand overleden die onder de brug door zwom", aldus een agent. "Daarom letten we goed op dat de kinderen dat niet doen."

Een dure grap voor een bommetje van de brug

De kinderen komen er deze keer van af met een waarschuwing. De volgende keer dat ze van de brug springen of eronderdoor zwemmen moeten ze een boete van 230 euro betalen. Een dure grap voor een bommetje van de brug.

De Provincie maakte vorig zomer een filmpje over brugspringen

Lees ook: