Bodemvervuiling Veere: 'Handen wassen en groenten goed afspoelen'

Op twee plaatsen in de gemeente Veere is een verhoogd loodgehalte gevonden. Het gaat om de opvanglocatie aan de Kerkstraat in Veere. Daarom is er op delen van het speelterrein kunstgras gelegd. Op die manier komen kinderen niet in aanraking met de grond. Ook het volkstuinencomplex aan de Mijnsherenstraat staat op vervuilde grond.

Hersenschade

Lood is niet goed voor de gezondheid. Volgens de GGD zijn vooral jonge kinderen tot zes jaar gevoelig voor lood. "Het kan tot hersenschade leiden. In praktijk komt het neer op een lager IQ." Geadviseerd wordt om na het buitenspelen goed de handen te wassen.

Historische steden hebben vaak vervuilde grond. Dat komt doordat er vroeger werd gebouwd met lood en het zat bijvoorbeeld in verf. Volgens wethouder Jaap Melse hoeft niemand ongerust te zijn, maar wel alert. "Je moet er wel rekening mee houden. Zorg dus dat je kinderen altijd goed hun handen wassen."

Wassen en schillen

Mensen met een moestuin willen graag weten welke maatregelen zij moeten nemen. Volgens de GGD is eten goed wassen en schillen voldoende. De tuintjes hoeven volgens de gemeente niet afgegraven te worden. "Je kunt alles gewoon eten, zolang je maar niet enorme hoeveelheden naar binnen werkt." "Een kilo spruitjes per dag eten, is sowieso niet goed. Daar word je ook ziek van", voegt een bezoeker daar lachend aan toe.

Tijdens de informatieavond zijn alle vragen van inwoners beantwoord.

