'Ik hou niet van kitsch, maar dit vind ik heel fijn'

Joosse is ook een connaisseur. Hij heeft alle dvd's van voorgaande edities en weet feilloos wie er samen met de Nederlandse inzending Outlaw in Em van Waylon in de halve finale staan op donderdag 10 mei.

Over de Nederlandse bijdrage aan het songfestival is hij kritisch. Bij de vakjury zal het nummer wel goed scoren want het is kwalitatief een goed nummer. Maar de songfestivalfans zijn minder enthousiast.

Bij de echte fans ligt het liedje niet lekker, die houden meer van dramatische ballads of vrolijke hupseflups! " Jurry Joosse

De halve finale halen is geen probleem volgens Jurry Joosse.' Niet omdat het nummer zo goed is maar omdat het de zwakste halve finale is en er minder landen meedoen dan in de eerste halve finale'.

songfestivalfan Jurry Joosse (foto: Omroep Zeeland )

Waylon zingt als achtste op donderdag 10 mei zijn 'Outlaw In 'Em'. Sinds 2013 wordt de startvolgorde niet meer bepaald door loting, maar door de producers van het festival. Zij zorgen ervoor dat het voor de kijker boeiend blijft om naar te kijken door de langzame en uptempo nummers af te wisselen. Waylon zit tussen Moldavië en Australië in.