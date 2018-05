Zeeland Wordt Wakker: Bodemvervuiling, Sluiskilbrug en Songfestival

Speelterrein van de kinderopvang in Veere (foto: Omroep Zeeland)

Bodemvervuiling Veere

Slechts weinig ouders hebben zich laten informeren over de gevolgen van de bodemvervuiling bij de kinderopvang in Veere. Op een informatieavond van de gemeente kwamen vooral mensen met een volkstuintje af. Zij wilden weten of ze hun groenten nog met een gerust hart kunnen eten.

Lees ook:

Sluiskilbrug over het Kanaal van Gent naar Terneuzen (foto: Chris Verkaart)

Spoedreparatie

De Sluiskilbrug is gisteren uren afgesloten geweest voor het verkeer vanwege een spoedreparatie. Het verkeer kon omrijden via de Sluiskiltunnel of - als fietser - gebruik maken van het pontje van Sluiskil. De brug is sinds woensdagmorgen 06:00 uur weer open.

Lees ook:

songfestivalfan Jurry Joosse (foto: Omroep Zeeland )

Songfestival

Het gaat om de sfeer en de gezelligheid, niet per se om wie er moet winnen. Voor Jurry Joosse uit Middelburg is het Eurovisie Songfestival vooral een jaarlijks weerzien met gelijkgestemden.

Lees ook:

Dit wandelpad in Zierikzee ligt vol met pluisjes (foto: Lennaert de Looze)

Weer

Zonnig met ook wel wat bewolking. Vanmiddag wordt het 17 graden aan zee tot 21 graden in het zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. De wind is west tot noordwest en matig.