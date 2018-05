Hond Dolly zorgt voor een goede sfeer op de werkvloer

Hond Dolly is een labradoodle die vrijwel dagelijks in het kantoor van Viavox te vinden is. Ze werd aangeschaft door eigenaar Caroline van Cranenburgh. "Ik was op bezoek bij een ander bedrijf, en daar zag ik dat ze een bedrijfshond hadden", vertelt ze. "Ze waren daar zo enthousiast over dat ik er zelf over na ben gaan denken."

Ontspannen sfeer

Na overleg met de eigen medewerkers werd Dolly aangeschaft. "Het is een hele lieve en gemakkelijke hond", zegt Van Cranenburgh. "Onze mensen zijn er dol op en ze zorgt voor een meer ontspannen sfeer. Niet alleen omdat iedereen er wel eens mee naar buiten gaat, maar ook door de dag heen."

Onderzoek

Stress is een belangrijke factor bij het uitvallen van werknemers, en kan zelfs leiden tot een burn-out. Een hond op de werkplek zorgt ervoor dat werknemers aantoonbaar minder stress hebben. Dat blijkt uit een studie van de Virginia Commonwealth Univeriteit uit 2012. De onderzoekers keken naar de effecten van een hond op de werkvloer op het gebied van stress, werkplezier en betrokkenheid.

Dolly, de labradoedel van Viavox. (foto: Omroep Zeeland)

Een echt knuffeldier

"We zijn echt dol op Dolly", zegt medewerker Esther Schalk. "Omdat wij een secretariaatsbureau zijn, gaat hier de hele dag de telefoon. Het is moeilijk om je even aan het werk te onttrekken. Maar Dolly helpt ons daarbij, ze is speels en een echt knuffeldier. Heerlijk gewoon..."