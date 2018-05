Fietsvoetveer gaat varen met één grote veerboot

Sinds 2014 is de provincie zelf weer exploitant van de veerdienst, er kon toen geen enkele marktpartij gevonden worden die dat wilde doen. De veerdienst draait verlies en daarom denkt de provincie al een tijd na over een oplossing voor de toekomst.

De Provincie Zeeland is volgens de tunnelwet verplicht om te zorgen voor een veerverbinding tussen Breskens en Vlissingen. Die belofte is gemaakt toen in 2003 de Westerscheldetunnel opende.