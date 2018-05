Marinier Wouter ziet Vlissingen wél zitten en koopt er een huis

Marinier Wouter had de afgelopen twee weken vakantie om te klussen in zijn nieuwe huis in Vlissingen. "Omdat er plannen zijn gemaakt om de marinierskazerne te verhuizen naar Vlissingen, heb ik besloten om hier een huis te kopen." Daarmee is hij voor zover bekend de eerste marinier die zich in Vlissingen vestigt, nadat werd besloten dat de mariniers in 2022 van Doorn naar Vlissingen verhuizen.

'Er zijn mensen die wél positief denken'

Bij het klussen krijgt hij hulp van zijn vader Leo: "We gingen er min of meer vanuit dat het allemaal rond was. Dat werd ook aan alle kanten bevestigd. Maar na het kopen van het huis kwam er een heleboel negativiteit om de hoek kijken. Nou, je ziet nu dat er toch ook mensen zijn die positief denken en een huis kopen in de hoop dat de kazerne toch wel naar Zeeland komt."

Marinier Wouter is bezig met de laatste klussen in zijn nieuwe huis (foto: Omroep Zeeland)

Voor zo ver bekend, is Wouter de eerste marinier die sinds de discussie over de kazerne een huis koopt in Vlissingen. En dat terwijl veel van zijn collega's die verhuizing niet zien zitten. Toch levert dat geen scheve gezichten op in het korps: "Mijn collega's die snappen het wel. Ik blijf natuurlijk een Zeeuw en ik blijf in Zeeland. Zij hopen dat het niet doorgaat, maar ik ben zelf blij dat ik deze keuze heb gemaakt."

Bij zijn ouders

Wouter woont nu nog bij zijn ouders in Zoutelande. Iedere zondagavond rijdt hij naar de kazerne in Doorn, een reis van ruim twee uur. Doordeweeks slaapt hij in de kazerne. Als de kazerne in Vlissingen zijn deuren opent, doet Wouter er nog maar tien minuten over om op zijn werk te komen. En hij hij kan dan gewoon thuis slapen.

"Ik hoop zelf dat het doorgaat, want daarom heb ik ook een huis gekocht in Vlissingen. Maar ik snap dat er ook collega's zijn die niet willen verhuizen. Dat komt omdat ze het nu lekker hebben en elke avond thuis kunnen zijn. Zij moeten wel even omschakelen als ze naar Zeeland moeten."

Spannende tijd

Er breekt een spannende tijd aan voor Wouter. Defensie heeft laten weten dat de plannen voor een kazerne in Vlissingen nog niet definitief zijn. Pas als een bedrijf de opdracht heeft gekregen om de nieuwe kazerne te bouwen, is het zogenoemde point of no return gepasseerd, schreef staatssecretaris Barbara Visser onlangs in een brief aan de Tweede Kamer.

Maar de vader van Wouter zit nog vol vertrouwen in een goede afloop: "Wacht maar tot ze hier zijn! Dan willen ze niet meer weg!"