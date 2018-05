Nieuwkoop niet, Van Drongelen wel mee naar Zuid-Amerika

Bart Nieuwkoop tijdens zijn debuut voor Jong Oranje tegen Jong België (foto: Orange Pictures)

Nieuwkoop maakte in maart nog zijn debuut voor Jong Oranje in het oefenduel tegen België. De laatste maanden zat de verdediger bij zijn club Feyenoord op de bank, omdat concurrent Kevin Diks de voorkeur kreeg. Nu geeft ook bondscoach Langeler de voorkeur aan de concurrent van Nieuwkoop, die daardoor niet mee mag naar Zuid-Amerika.

Rick van Drongelen was in de tweede helft de aanvoerder van Jong Oranje tegen Jong België. (foto: Orange Pictures)

Van Drongelen

Van Drongelen vecht, voordat hij naar Bolivia en Paraguay vertrekt, eerst nog met zijn club Hamburger SV tegen degradatie uit de Bundesliga. De afgelopen wedstrijden was Van Drongelen bankzitter bij zijn Duitse club, maar in Jong Oranje is hij een zekerheid. Eind maart was hij in het duel met Jong België zelfs één helft aanvoerder van de Nederlandse talenten.

Jong Oranje

Selectie voor oefenstage Zuid-Amerika Rick van Drongelen Hamburger SV Indy Groothuizen ADO Den Haag Teun Koopmeiners AZ Thomas Ouwejan AZ Juninho Bacuna FC Groningen Joël Drommel FC Twente Justin Bijlow Feyenoord Kevin Diks Feyenoord Javairo Dilrosun Manchester City Ferdi Kadioglu NEC Nijmegen Arnaut Groeneveld NEC Nijmegen Bart Ramselaar PSV Sam Lammers PSV Pablo Rosario PSV Denzel Dumfries SC Heerenveen Justin Hoogma Hoffenheim

Jong Oranje verzamelt op 22 mei in Sassenheim voor de oefenstage en speelt op vrijdag 25 mei in het Ramon Tahuchi Aguilera Stadium in Santa Cruz de la Sierra tegen Bolivia. Daarna reist de ploeg door naar Asunción waar op 29 mei tegen Paraguay wordt gespeeld. De wedstrijden zijn bedoeld ter voorbereiding op de cruciale EK-kwalificatieduels tegen concurrenten Engeland en Schotland in september.