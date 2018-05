Vrouw na spoedbevalling in bakkerij Hulst overleden

Het incident maandagmorgen bij een bakkerij (foto: HV Zeeland)

Maandagochtend werd de vrouw onwel in een bakkerij in Hulst. Hulpdiensten rukten uit om de hoogzwangere vrouw te helpen en brachten haar kind met een spoedkeizersnede ter wereld. Moeder en kind zijn vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw werd gereanimeerd, maar is desondanks overleden.

Drone

Voor dit medische noodgeval werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Maar die kon in eerste instantie niet landen omdat er een drone in de weg vloog. Dat is strafbaar. De eigenaar van de drone heeft zich later bij de politie gemeld.

