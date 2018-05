Deel dit artikel:











Danny Vera komt met vervolg radioprogramma The New Black and White

Danny Vera neemt ons mee terug naar de jaren 50 en 60 met muziek van Johnny Cash, Sinatra en Elvis. Zijn radioprogramma The New Black and White is vanaf zondag 13 mei op de radio te beluisteren bij Omroep Zeeland. Hij draait muziek van zijn grote voorbeelden, artiesten die hem hebben geïnspireerd in zijn eigen carrière maar die zelden op de radio te horen zijn.

Luister elke zondag 17.15 uur naar The New Black and White met Danny Vera (foto: Omroep Zeeland) Tussen de platen door vertelt hij aan de hand van anekdotes waarom hij juist voor deze nummers gekozen heeft. The New Black and White wordt tot het einde van het jaar iedere zondag uitgezonden om van 17.15 tot 18.00 uur. Dit zijn de platen die ik mis op de radio" Danny Vera Danny Vera: "Ik luister vaak naar de radio maar voor mij ontbreken de platen die ik tijdens dit radioprogramma draai. Met andere woorden: dit zijn de platen die ik mis op de radio." Er komen onder meer minder bekende artiesten zoals Patty Griffin en Sturgill Simpson aan bod.