Ramen kapotgeschoten van woning in Middelburg

Glasscherven (foto: Kai Stachowiak)

De beschieting van de woning gebeurde op 2 mei, maar de politie meldt de beschieting nu pas. Er is toen meerdere keren geschoten en er zijn ook meerdere ruiten bij de beschieting gesneuveld. De kapotte ramen zijn inmiddels gerepareerd. Het schadebedrag is niet bij de politie bekend. De eigenaar van de woning heeft aangifte gedaan.

Rondgevraagd in de buurt

De politie heeft ter plekke sporenonderzoek verricht en heeft ook rondgevraagd in de buurt of er iemand was die meer wist over deze beschieting. Daaruit is informatie naar voren gekomen die volgens de politie 'mogelijk kan helpen bij het op korte termijn vinden van de schutter'.

Desondanks vraagt de politie iedereen die er meer over weet om zich te melden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht in deze zaak. Over het motief van de beschieting is nog niets bekendgemaakt.