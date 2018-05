Na sombere jaren is de financiële situatie van de provincie nu een stuk zonniger

Geld voor de Provincie Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

De provincie krijgt de komende jaren meer geld van de rijksoverheid. Ook krijgt Zeeland geld van andere provincies omdat er al jaren ten onrechte minder geld uit het Provinciefonds naar Zeeland ging dan waar de provincie recht op had.

De afgelopen jaren stond Zeeland er financieel gezien slecht voor. Dat kwam vooral door de peperdure sanering van Thermphos, waarvoor in 2017 28 miljoen euro apart werd gezet. Daardoor daalde de algemene reserve - een spaarpotje om tegenvallers op te vangen en buitenkansen te verzilveren - tot 1,6 miljoen euro. Dat is tien keer minder dan eigenlijk zou moeten.

Boven Jan

Het leek erop dat het lang zou duren voor de provincie weer boven Jan zou zijn. Van het tekort op de algemene reserve bijvoorbeeld werd gedacht dat het vijftien jaar zou duren om die weer op orde te krijgen. Maar door verschillende meevallers is dat dit jaar al het geval. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de andere provincies samen 20 miljoen euro aan Zeeland geven, omdat de provincie jarenlang ten onrechte te weinig geld kreeg uit het Provinciefonds.

Voorwaarde was wel dat Zeeland het provinciale deel van de wegenbelasting verhoogt. Daardoor komt er de komende jaren nog eens tien miljoen euro binnen. Dat geld gaat de provincie gebruiken om het achterstallige onderhoud van wegen te herstellen. Ook wordt een deel van het geld gebruikt om de algemene reserve weer op een aanvaardbaar niveau te krijgen.

Cultuur, natuur en innovatie

De rijksoverheid trekt de komende jaren ook veel meer geld uit voor de provincies. Daar plukt ook Zeeland de vruchten van. In 2018 zorgt dat voor 1,9 miljoen euro aan extra inkomsten en in 2022 loopt dat op tot 10,6 miljoen euro aan extra geld.

Dat betekent dat de provincie meer kan investeren in Zeeland. De komende jaren gaat er fors meer geld naar cultuur, natuur en innovatie. Omdat er nu extra geld is en de provincie dus veel meer gaat doen, heeft de provincie ook extra personeel nodig. De komende tijd gaat dat om zeker 20 voltijdsbanen.