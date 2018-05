Deze bejaarden gaan op stap vanuit de luie stoel, bril op en gaan!

Het idee is van Marloes Henderikx van ZorgPlezier, een bedrijf dat gespecialiseerd is in virtual reality voor zorginstellingen. Zij vindt het van groot belang dat ouderen zich lekker voelen en virtual reality kan daar een grote rol in spelen. "Mensen kunnen er heel veel plezier aan beleven. Zo kunnen ze zich in verschillende werelden wanen: de onderwaterwereld, op safari in Afrika, een gondeltocht maken door Venetië of rondkijken op de Keukenhof."

Beweging bevorderen

Het kan volgens haar ook therapeutisch werken. "Virtual reality kan er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat mensen ontspannen en plezier beleven zonder dat zij hiervoor de deur uit hoeven. Ook kan het beweging bevorderen door het spelen van games," aldus Henderikx.

Een van de bewoners neemt de proef op de som, hij kijkt naar crossmotoren op het strand bij Vlissingen. "Ja het is wel leuk om dit even zo te zien", zegt hij. Maar het is nog wel wat onwennig. Hij hij ziet zichzelf niet hele dagen zitten met zo'n bril op. "Je moet niet een half uur of een uur zo zitten, hoor!"