Het ADRZ is onverbiddelijk: geen zorgtaxi's bij ingang, ondanks klachten

Vorig jaar konden taxi's nog tot de ingang van het ADRZ rijden, maar sinds de verbouwing van afgelopen winter is het parkeerbeleid veranderd. En dat blijft zo. De reden voor het ADRZ om taxi's voortaan te verbieden om dichtbij de ingangsdeur te komen was een aantal aanrijdingen met personen. Het nieuwe parkeerbeleid is lastig voor mensen die slecht ter been zijn, want die moeten voortaan een stuk buiten lopen.

Schrijnende klachten

De Socialistische Partij (SP) in Goes had vragen gesteld over het nieuwe parkeerbeleid van het ziekenhuis aan het gemeentebestuur van Goes. Wethouder André van der Reest, die ook bestuurslid is van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO), waarin zeven gemeenten samenwerken, heeft de vragen beantwoord.

Wethouder Van der Reest over het nieuwe parkeerbeleid van het ADRZ

De gemeente Goes was door het ADRZ aanvankelijk helemaal niet op de hoogte gesteld van het nieuwe parkeerbeleid en was dus 'onaangenaam verrast'. Het ADRZ heeft hiervoor excuses aangeboden en inmiddels is er een gesprek geweest tussen de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en het SWVO.

Van der Reest heeft hierin de negatieve gevolgen van het nieuwe parkeerbeleid aangekaart. Over het nieuwe parkeerbeleid schrijft hij "hierover zijn in de afgelopen maanden veel schrijnende klachten bij gemeenten, de gemeentelijke vervoerscentra en taxibedrijven binnengekomen."

Tocht en regen

Van der Reest "roept het ADRZ op tot het nemen van maatregelen." Zo wordt er aan gedacht om de doorstroming van patiënten te verbeteren en het nieuwe wachthuisje beter te isoleren tegen regen en tocht. Het SWOV blijft in overleg met het ADRZ over het parkeerbeleid.

